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Магазин на Тульской

Адрес: г.Москва, Холодильный переулок, дом 3
(ТЦ Роллхолл) павильон 32, 43
Телефон: +7 (495) 604-45-64
Режим работы:  понедельник-воскресенье: 10:00-21:00
Нет оплаты банковской картой!
 
 

 
 
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tulskaya

Как добраться:

1. Выходите из метро Тульская. Вам нужен выход рядом с последним вагоном из центра. Из выхода из метро поворачиваете на 180 градусов налево (в обратную сторону).

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2. Далее проходите через парковку вокруг ТЦ Ереван и поворачиваете направо на Большой Староданиловский переулок.

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3. По Большому Староданиловскому переулку доходите до первого перекрестка и поворачиваете направо на Холодильный переулок.

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4. Вам уже будет видно здание роллердрома РоллХолл. Переходите через трамвайные пути.

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5. И заходите в здание. Вам сразу налево.

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6. И сразу направо. 

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7. Здесь вы уже видите наш магазин на левой стороне.

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8. Номер места в ТЦ: 31-32, 42-43. Добро пожаловать в магазин Роллерклуб на Тульской.

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9. Если вы едете на машине, то рекомендуем вам оставить машину на парковке ТЦ Ереван и пройти до роллердрома РоллХолл пешком. Парковка платная, но есть и бесплатные места. Заезд с Большой Тульской улицы из области. Поворот на парковку сразу за ТЦ Ереван.

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