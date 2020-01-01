Магазин на Тульской

Как добраться:
1. Выходите из метро Тульская. Вам нужен выход рядом с последним вагоном из центра. Из выхода из метро поворачиваете на 180 градусов налево (в обратную сторону).
2. Далее проходите через парковку вокруг ТЦ Ереван и поворачиваете направо на Большой Староданиловский переулок.
3. По Большому Староданиловскому переулку доходите до первого перекрестка и поворачиваете направо на Холодильный переулок.
4. Вам уже будет видно здание роллердрома РоллХолл. Переходите через трамвайные пути.
5. И заходите в здание. Вам сразу налево.
6. И сразу направо.
7. Здесь вы уже видите наш магазин на левой стороне.
8. Номер места в ТЦ: 31-32, 42-43. Добро пожаловать в магазин Роллерклуб на Тульской.
9. Если вы едете на машине, то рекомендуем вам оставить машину на парковке ТЦ Ереван и пройти до роллердрома РоллХолл пешком. Парковка платная, но есть и бесплатные места. Заезд с Большой Тульской улицы из области. Поворот на парковку сразу за ТЦ Ереван.